Mercato Inter, questa sarà la priorità. C’è un nome che farebbe felici tutti ad Appiano

Al termine della stagione la dirigenza dovrà essere brava a individuare i giocatori giusti per rinforzare questa squadra

Nelle ultime settimane aveva impressionato Alexis Sanchez . Quando chiamato in causa, il cileno aveva inciso con tanto di doppietta al Parma e l'assist vincente per Lautaro nella gara contro il Torino. Ieri Antonio Conte ha voluto dare fiducia al Niño, ma la sua prestazione è stata confusionaria sbagliando molti palloni e intestardendosi palla al piede. Ecco perché sul mercato una delle priorità dell'Inter sarà la ricerca di una quarta punta più affidabile.

"Che l’Inter finirà sul mercato per prendere un esterno mancino, ad esempio, è passaggio abbastanza naturale. E che si possa valutare anche l’arrivo di un attaccante, è nell’ordine delle cose. L’Inter che si avvia verso lo scudetto si è confermata gioiosamente ma pure tremendamente dipendente dalla presenza in campo di Lukaku e Lautaro", sottolinea la Gazzetta dello Sport .

"Il punto è che Sanchez vorrebbe una continuità di impiego che Conte e l’Inter non possono garantirgli: davanti Lukaku e Lautaro fanno a gara con le migliori coppie d’Europa. Allo stesso tempo, però, l’Inter avrebbe bisogno - per pensare di poter migliorare ulteriormente - di una certezza anche dal punto di vista realizzativo. Il nome di Muriel farebbe ovviamente felici tutti, ad Appiano. L’identikit è quello: un attaccante che sappia essere affidabile sia entrando dalla panchina, sia dovendo sostituire uno dei due intoccabili. Uno alla Muriel, per intendersi, non necessariamente il colombiano che Gasperini vorrebbe tenersi stretto. Dal 24 maggio in poi, il futuro sarà il presente. E capire come rinnovare la forza di questa squadra sarà una priorità".