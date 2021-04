Inter-Cagliari, Conte cambia: tocca a Sensi e Sanchez, c’è anche un’esclusione eccellente

Secondo La Gazzetta dello Sport, Conte avrebbe in mente di tenere fuori, almeno dall'inizio contro il Cagliari, anche un big

Matteo Pifferi

"Testa dura per tirare giù i muri, certo. Ma pure per vincere il campionato, respingere il sussulto del Milan che ieri si è affacciato a meno otto, in definitiva spodestare la Juventus. E scrivere record, allungare strisce verso l’infinito e oltre. Cambiando pure l’Inter, perché lo stress di queste ore è pari alla stanchezza della terza partita in nove giorni". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito alle parole di Antonio Conte in conferenza stampa prima della sfida contro il Cagliari. L'obiettivo dei nerazzurri è di centrare una vittoria che riporterebbe il vantaggio sul Milan, vittorioso ieri a Parma, a 11 punti invece degli 8 attuali.

Mai in svantaggio

Il lavoro di Conte all'Inter è incredibile e lo dicono anche i numeri: "Nel girone di ritorno l’Inter non ha passato neppure un minuto in situazione di svantaggio. Nessuna squadra è riuscita a mettere il muso avanti sull’Inter. L’ultima a riuscirci, momentaneamente, è stata la Roma il 10 gennaio scorso: 91 giorni sono passati, una vita fa, quando ancora il primo posto non era ancora realtà e il Milan andava inseguito, non respinto. Poi è arrivata la vittoria sulla Juve, quella della svolta", ricorda La Gazzetta dello Sport.

Scelte di formazione

Intanto Conte ha deciso come sarà il centrocampo che affronterà il Cagliari: complice la squalifica di Barella, il terzetto dovrebbe essere composto da Brozovic, Eriksen e Sensi, con quest'ultimo che torna titolare, cosa che non accadeva dal 30 settembre. Non è l'unico cambio, però, perché Hakimi dovrebbe lasciare spazio a Darmian mentre Sanchez supera Lautaro e si candida ad una maglia da titolare al fianco di Lukaku.