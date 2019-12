Mercato Inter, via libera di Zhang a Marotta. Premio al lavoro di Conte: un acquisto top subito

A gennaio l’Inter verrà incontro a Conte che chiede rinforzi per cercare di insidiare la Juve nella lotta al campionato. La dirigenza nerazzurra si muove e c’è un’importante novità proprio sul fronte mercato, come sottolinea La Gazzetta dello Sport:

“Zhang ha appena dato il via libera a Marotta per rinforzare la squadra anticipando gli investimenti che erano in programma per la prossima estate. L’a.d. dunque potrà lavorare nell’immediato per un acquisto top con il benestare – e il budget garantito – della proprietà: una decisione che sembra anche un premio al lavoro svolto fin qui da Conte. Trovarsi alla sosta di Natale a pari punti con la Juve non era sicuramente preventivabile a inizio stagione, dunque a questo punto è giusto provarci fino in fondo. Sabato con il Genoa dovrebbe essere l’ultima gara in emergenza per l’Inter, con Conte che col nuovo anno si ritroverà di nuovo l’intera – o quasi – rosa a disposizione. E questo è un altro motivo per cui guardare al futuro con ottimismo. I recuperi di Sanchez, Barella e Sensi sono già adesso un tesoro in vista della ripresa del campionato, i regali migliori da trovare nella calza della Befana la notte del 6 gennaio in casa del Napoli”.