Mercato, Lautaro ora è più in bilico che mai. “Inter, occhio al 2×1 intrigante”

Dopo le dichiarazioni dell'agente, sembra essere il Toro l'indiziato a partire in estate: questo il piano dell'Inter

Sembrava essere Achraf Hakimi il sicuro partente in casa Inter, ma le recenti dichiarazioni del suo agente , ma soprattutto di Lautaro Martinez , possono davvero cambiare tutto. Il Toro non è più infatti in una posizione di intoccabile e il club nerazzurro sta già attuando il piano per rimpiazzarlo. Spiega il Corriere dello Sport: "Marotta e Ausilio sono ancora in una fase di esplorazione del mercato, anche se c’è un nome che intriga, quello di Raspadori . Volendo, peraltro, il gioiellino del Sassuolo può essere paragonato proprio a Lautaro, quando sbarcò alla Pinetina.

Già adesso la sua quotazione è importante, ma crescerebbe ancora se trovasse spazio in azzurro. Ovvio che il prezzo è una discriminante per l’Inter, ma i rapporti con il Sassuolo sono ottimi e anche quelli con Tinti, l’agente dell’attaccante. Al momento, insomma, la candidatura si Raspadori è da considerare, mentre è in calo quella di Muriel. Inoltre, da esubero, Sanchez potrebbe essere rivalutato come “rete” di sicurezza per Raspadori. Tanto più che a Inzaghi non dispiacerebbe tenere il cileno in rosa", si legge.