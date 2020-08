SM – Messi compra casa a Milano: Suning pronta a giocare le proprie carte e ha dato mandato a…

Non solo Jorge Messi, anche Leo Messi compra casa con vista Inter. È quanto riporta Sport Mediaset con la Pulce argentina che avrebbe preso casa in viale della Liberazione, nella avveniristica Torre Solaria. “Può trattarsi, è vero, di un semplice investimento in uno dei luoghi più iconici e lussuosi del capoluogo lombardo, ma il fatto che il numero dieci del Barcellona abbia seguito le orme del genitore in Italia può essere anche un ulteriore indizio di un fanta-progetto che presto potrebbe tradursi invece in un progetto quanto mai concreto”.

“Il punto, come già più volte scritto, è che tutto dipende dalla volontà di Leo: il contratto con il Barcellona è in scadenza nel 2021, ma qualora decidesse di non rinnovarlo Suning e l’Inter sono pronte a giocare le proprie carte“, sottolinea il portale.

“Il colosso cinese ha già alle spalle sponsor importantissimi pronti a sostenere l’impresa faraonica e nel frattempo ha dato mandato a Javier Zanetti di sondare il terreno con Messi stesso”.

(Sport Mediaset)