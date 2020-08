Inter, il sogno Messi è più che mai vivo: “A breve il padre Jorge e i suoi consulenti…”

L‘Inter, per bocca dell’amministratore delegato Beppe Marotta, continua a smentire e a definire la pista Messi come ‘fantacalcio’. Le indiscrezioni, però, raccontano un’altra realtà. Quella di un club attivo, alla ricerca della giusta soluzione economica per realizzare il sogno di portare a Milano la Pulce. Un sogno alimentato anche dalla residenza milanese ormai acquisita dal padre dell’argentino, Jorge. Che, a breve, con i suoi consulenti affronterà il tema fiscale. Scrive la Gazzetta dello Sport:

“Intanto suo padre e i suoi consulenti a breve affronteranno il tema fiscale. Com’è noto in Italia c’è un tetto di 100mila euro per tassare i guadagni realizzati all’estero. In aggiunta il Decreto Crescita ha introdotto l’agevolazione del 50 per cento sulle trattenute dello stipendio di chi sbarca nel nostro Paese. Chi ottiene questo beneficio, però, non ha diritto allo “sconto” già citato. In ogni caso l’eventuale intesa con l’Erario può davvero fungere da apripista per Leo“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)