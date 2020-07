Gazzetta boom: “Messi-Inter si può fare! Suning prepara l’assalto a Leo”

Una notizia che è stata rilanciata qualche ora fa ma che la Gazzetta dello Sport riprende. L’Inter pensa a Lionel Messi. Stando a quanto riporta la Rosea, la famiglia Zhang ha i soldi per provare a rispondere alla Juventus con un colpaccio. E il fatto che il papà di Messi trasferisca la sede d’affari da agosto può essere l’occasione per tentare l’assalto.

DESTINO NELLE MANI DI MESSI – L’argentino non ha rotto con il Barcellona ma al momento l’addio non è da escludere visto che il contratto non è stato rinnovato ed è in scadenza a giugno 2021. Jorge Messi farà da apripista e “magari lavorerà per portare il figlio all’Inter tra un anno, quando potrebbe liberarsi a costo zero”, spiega La Gazzetta dello Sport. Il futuro di Messi dipenderà anche dal rendimento europeo del Barça, sconfitto dal Real in Liga e giunto quasi a fine ciclo. Messi, tra l’altro, ha il destino nelle proprie mani, visto che può liberarsi a zero avvisando il club entro il 31 maggio, anche se ad oggi non sembra che la ‘disdetta’ sia stata comunicata al club.

VANTAGGI FISCALI E BUDGET – Il trasferimento di Jorge Messi a Milano è avvolto nel mistero, anche se dietro a tale scelta si nascondono vantaggi fiscali dopo i problemi, processi e condoni in Spagna. Se lo spostare la residenza per un terzo di anno nel capoluogo lombardo, a due passi dalla sede dell’Inter, alletta i Messi, si può dire lo stesso per l’Inter e Suning. “La Pulce sarebbe la risposta a CR7 e l’esempio di Cristiano alla Juve dimostra che un investimento maxi può portare risultati importanti dentro e fuori dal campo. Con Messi si compra un campione con più di 700 gol nel curriculum, ma in realtà ci si mette in casa un’azienda. Capace di farti vincere e guadagnare una montagna di soldi, dal momento che porta con sé milioni di tifosi e il tesoro degli sponsor. Ecco perché Suning ci pensa: un’operazione del genere, visto che Leo guadagna 50 milioni netti a stagione, va fatta alzando di molto il budget societario”, commenta la Rosea.