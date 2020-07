Inter, con il sogno Messi la svolta sarebbe doppia: “C’è Adidas che già…”

Non servono troppe parole per descrivere ciò che rappresenterebbe, per l’Inter e i suoi tifosi, il colpo Leo Messi. Troppo grande il nome dell’argentino per racchiudere il suo significato in poche righe. Il suo acquisto sarebbe un sogno, anche se al momento siamo ai limiti dell’impossibile. Non per le possibilità di Suning, quando per le finanze del club nerazzurro, che deve comunque sottostare a certi parametri. Certo è che l’arrivo di Messi a Milano catalizzerebbe altri marchi mondiali, per rendere il club di Viale della Liberazione ancora più appetibile. A cominciare da Adidas, che già fornisce materiale sportivo alla nazionale argentina e che da mesi, guarda caso, corteggia proprio l’Inter per il 2021, quando scadrà il legame con Nike. Scrive Il Giornale:

“Un colpo di portata mondiale che catalizzerebbe partner e investitori (Adidas sponsor tecnico dell’argentino corteggia da mesi il club nerazzurro per il 2021, quando scadrà il legame con Nike)“.

(Fonte: Il Giornale)