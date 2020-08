GdS – Messi-Inter, altri segnali arrivano da Barcellona. A Milano si sogna, ma massimo riserbo

Sogni in grande. Lionel Messi e la sua famiglia hanno messo radici a Milano. Per ora hanno acquistato casa. Poi chissà. Perché La Gazzetta dello Sport insiste sui “contorni di un’attrazione fatale che ha del clamoroso”. Attrazione fatale, già. Si parla proprio di questo nell’articolo della rosea dedicato all’argentino. Si parla del massimo riserbo tenuto in casa Inter e di un sogno che si può provare a fare. “Gli spifferi cinesi confermano che attorno a Suning ci sono tanti sponsor interessati ad entrare nel Grande Affare. Ma questo era già noto. Semmai negli ultimi giorni arrivano ulteriori segnali proprio da Barcellona”, si legge nello stesso articolo. Il silenzio dell’attaccante sul suo futuro al Barcellona sta facendo tremare le pareti del Camp Nou.

Prima del coronavirus Leo si era speso perché a Barcellona arrivasse Lautaro Martinez. Ma la dirigenza del club blaugrana non è riuscito ad agganciare l’argentino dell’Inter. E Messi ci sarebbe rimasto malissimo. Però in Spagna si dice che addirittura sarà lui a scegliere il prossimo presidente del Barça. Pensare ad uno sbarco all’Inter di Messi non sarebbe un’idea così ingenua. “Il motore di tutto sono le ambizioni. E sotto questo profilo l’Inter della famiglia Zhang ha pochi eguali al mondo. Ma, per ora, questi concetti vanno espressi sotto voce perché dalle parti di viale della Liberazione nessuno ha voglia di creare facili illusioni”, si legge ancora sulla rosea. Non è scontato che a questa possibilità si arrivi nel 2021 quando scadrà il contratto di Messi. Intanto l’Inter spera di conquistare il cuore di Leo con i gol di Lukaku.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)