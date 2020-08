Inter-Messi, quanti indizi! Al Barça aria strana: “E dietro le quinte non sfugge che Suning…”

Nessuno, tra i tifosi dell’Inter, vuole illudersi più di tanto. Il nome è troppo grande, però, per non creare sogni a occhi aperti. Soprattutto se, a contorno, arrivano indizi da non trascurare. Lionel Messi è il grande desiderio del club nerazzurro, anche se tutti, dalle parti di Viale della Liberazione, si affrettano a smentire. Con un contratto in scadenza nel 2021 con il Barcellona e una casa da poco acquistata a Milano a due passi dalla sede dell’Inter, si fa presto a incendiare le voci di mercato. Scrive la Gazzetta dello Sport:

“I bene informati sostengono che la Pulce ha fatto quest’investimento subito dopo papà Jorge (…). Non è un mistero che nel 2021 il contratto della Pulce andrà in scadenza ed a Barcellona c’è un’aria strana e non solo per il gelo tra la stella argentina e la dirigenza (…) L’Inter allontana i rumors. Ma dietro le quinte non sfuggono le mosse dell’impero Suning. In Cina abbondano gli interessi economici per un’operazione davvero globale. Quindi nessuno vuole scoprirsi, ma tutti questi indizi aiutano a pensare positivo”.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)