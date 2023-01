Milan-Inter, probabile formazione: un solo dubbio per Inzaghi. Un forfait sicuro

A poche ore dalla Supercoppa, Simone Inzaghi ha le idee piuttosto chiare sull'undici che scenderà in campo. Per il tecnico nerazzurro un solo piccolo dubbio di formazione, sulla destra, dove Darmian è però largamente favorito su Dumfries. Spera nella panchina pure Handanovic. Brozovic no: il regista croato, come riporta la Gazzetta dello Sport, ieri pomeriggio è rimasto in hotel per la fisioterapia.