FCIN1908 / Inter, le ultime su Lukaku. Inzaghi ha scelto la formazione

“È un derby in una finale” ha sottolineato Inzaghi. Il tecnico nerazzurro vuole riscattare la sconfitta per 3-2 nella stracittadina in campionato dello scorso 3 settembre e va a caccia di Lippi e Capello, gli unici ad aver conquistato per quattro volte in carriera la Supercoppa Italiana. L’allenatore dell’Inter recupera Nicolò Barella . Il centrocampista sardo ha svolto regolarmente la seduta d’allenamento con il resto dei compagni e sarà in campo dal primo minuto. In regia confermato Hakan Calhanoglu, mentre sarà Henrikh Mkhitaryan a completare il reparto.

Non ci sarà dall’inizio Romelu Lukaku. Il belga ha svolto una parte di allenamento con il resto del gruppo e sarà in panchina domani sera. In avanti tocca ancora a Lautaro Martinez, decisivo contro il Verona e a quota 3 gol in 4 gare in questo inizio di 2023, ed Edin Dzeko, a caccia di un’altra rete pesante dopo quella contro il Napoli il 4 gennaio scorso. “Ma se non recuperasse per domani abbiamo speranza per l’Empoli” ha dichiarato in conferenza stampa Inzaghi. Confermati sulle fasce Darmian a destra ("È una grandissima risorsa” le parole di Inzaghi) e Dimarco a sinistra, mentre davanti ad Onana ci saranno Skriniar, Acerbi e Bastoni.