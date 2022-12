Inter, i più e meno utilizzati finora: Lukaku dietro Gosens, sorpresa de Vrij! Ecco la top 5

Chi ha giocato di più e chi meno nella prima parte di stagione di casa Inter. In totale, tra Serie A (15) e Champions League (6), sono 21 le partite fin qui disputate dai nerazzurri nel 2022, in attesa di quelle del 2023 (la squadra disputerà anche la Supercoppa Italiana ed entrerà in scena in Coppa Italia). Andiamo a vedere nel dettaglio (da transfermarkt.it) i minuti disputati dai giocatori nerazzurri nelle 21 partite della prima parte della stagione 22/23.