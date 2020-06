Mirror – Inter, occhi puntati su Bellerin: rinnovo bloccato, ecco quanto chiede l’Arsenal

Nome nuovo per la fascia destra dell’Inter: secondo quanto scrive il Mirror, i nerazzurri avrebbero messo gli occhi su Hector Bellerin, esterno spagnolo dell’Arsenal. Sotto contratto fino al 30 giugno 2023 con i Gunners, il classe ’95 non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo con i londinesi, e si sarebbe preso del tempo per guardarsi intorno e valutare nuove soluzioni. Il club di viale della Liberazione sta monitorando con grande attenzione la situazione, pronto a presentare un’offerta.

PROFILO DA INTER – I nerazzurri sono alla ricerca di esterni che possano alzare il livello tecnico della squadra, e il profilo di Bellerin si sposa alla perfezione con le esigenze tattiche di Conte e i parametri ricercati dalla società: giovane (25 anni appena compiuti), ma già con grande esperienza internazionale alle spalle e abituato all’intensità della Premier, fattore tanto caro al tecnico nerazzurro. L’Arsenal non vorrebbe privarsi di uno dei suoi migliori elementi, ma nel frattempo ha già fissato il prezzo del suo cartellino: servono 27 milioni di sterline (circa 3o milioni di euro).