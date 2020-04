Inter, rivoluzione esterni: occhi su Emerson Palmieri ma spunta un altro nome. E Candreva…

In attesa di capire come si svilupperanno le trame del mercato per l’attacco del futuro, l’Inter sta pensando di rimescolare le carte anche per le corsie laterali del centrocampo a cinque. Al momento, gli unici due certi di essere confermati sono Young e Antonio Candreva, con quest’ultimo vicino al rinnovo. Secondo La Gazzetta dello Sport, Moses piace tanto a Conte ma il riscatto non è scontato, mentre lo scambio Biraghi-Dalbert potrebbe essere confermato. “Ma l’idea nerazzurra è trovare comunque due alternative importanti per le fasce”, spiega la Rosea che infatti spiega come l’Inter si sia messa sulle tracce di Emerson Royal (CLICCA QUI PER SCOPRIRNE DI PIU’) del Betis ma di proprietà del Barcellona, senza dimenticare l’interesse per Emerson Palmieri del Chelsea.