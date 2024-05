Si conclude con un pareggio al Bentegodi, dopo una partita piacevole col Verona, la stagione dell'Inter dello scudetto. L'Inter di Simone Inzaghi che è stato premiato questa sera come miglior allenatore della Serie A. Entrato nel cuore dei tifosi nerazzurri per l'umiltà con cui ha cucinato e servito una vittoria indimenticabile. Quella del ventesimo titolo nel campionato italiano e della seconda stella da indossare per sempre. Alla fine dell'ultima gara della stagione, il tecnico ha parlato ai microfoni di DAZN.