Striscione dei tifosi nerazzurri per l'ex numero uno dell'Inter che ha replicato con una storia su Instagram

"Grazie presidente Zhang, Milano sarà sempre casa tua". I tifosi dell'Inter presenti al Bentegodi, durante la gara col Verona, hanno esposto uno striscione dedicato all'ormai ex presidente nerazzurro che proprio ieri ha scritto una lettera dedicata alla società, dai dirigenti alla squadra, passando per i dipendenti, arrivando ai tifosi. Ha parlato di un addio difficile, a cui non era pronto. Ha chiesto anche, poi, alla nuova proprietà di tutelare il club nei prossimi anni.