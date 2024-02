Morte Brehme, il cordoglio dell’Inter: “Per sempre leggenda nerazzurra”

Una notizia che nessuno si aspettava e che di certo nessuno avrebbe voluto dare. Andreas Brehme, ex calciatore dell'Inter, si è spento improvvisamente all'età di 63 anni. A causarne la morte, secondo la Bild, è stato un arresto cardiaco la scorsa notte. Il tedesco nell'arco della sua lunga carriera, culminata con la vittoria del Mondiale del '90, ha vestito la maglia nerazzurra per quattro stagioni, lasciando un segno indelebile nei compagni di squadra e nei tifosi.

Colonna portante dell'Inter dei record, ha sempre avvertito un forte legame con l'intero ambiente. Anche via social spesso proponeva ricordi della sua avventura in Italia e da lontano faceva sempre il tifo per la squadra. L'Inter ha voluto ricordarlo così, appena appresa la notizia della sua scomparsa: