Inter, mossa Marotta: c’è l’offerta, il primo acquisto di gennaio è vicino. E non è Vidal

In attesa di entrare nel vivo della trattativa Vidal con il Barcellona, l’Inter si porta avanti per regalare ad Antonio Conte i primi rinforzi richiesti dal mercato di gennaio. Secondo ultimissime indiscrezioni riportate da Sport Mediaset, infatti, i nerazzurri avrebbero offerto al Chelsea 6 milioni per il prestito più 15 milioni per l’obbligo di riscatto di Marcos Alonso, il primo obiettivo sulla fascia sinistra. Un totale di 21 milioni che, secondo l’emittente, avvicinerebbe la richiesta dei Blues, pari a 25 milioni di euro. Conte, dunque, potrebbe presto abbracciare uno dei suoi pupilli.

(Fonte: Sport Mediaset)