Napoli-Inter, un punto d’oro e tre buone notizie per Inzaghi. De Vrij, cosa succede?

L'analisi di FcInter1908 sul pareggio dell'Inter sul campo del Napoli

Gianni Pampinella

È stata un'Inter dai due volti quella scesa in campo al Maradona. Nel primo tempo una squadra irriconoscibile, la peggiore della stagione. Approccio, organizzazione, determinazione, verticalità, tutte cose che non si sono viste. E poi dopo lo svantaggio è arrivata la frenesia, quella che ha fatto perdere la testa ai giocatori e che sono costati punti importanti (vedi Lazio all'Olimpico e il derby).

Un aspetto su cui dovrà lavorare Simone Inzaghi e che non può essere trascurato. Nel secondo tempo, invece, è entrata in campo la vera Inter: compatta, organizzata e con voglia di riacciuffare un risultato che fino al pareggio stava stretto al Napoli. Ecco, la reazione della squadra è una delle tre buone notizie per Inzaghi. Primo perché dopo il derby, perdere un altro big match avrebbe avuto un impatto negativo non indifferente nella testa dei giocatori. E poi il punto del Maradona consente all'Inter di tenere la squadra di Spalletti dietro e con una partita ancora da recuperare. La seconda buona notizia è la prestazione di Denzel Dumfries.

Come sottolineato da Farris al termine della gara, dopo le prime apparizioni il giocatore è stato troppo presto bollato come "non all'altezza", anche da una parte della tifoseria nerazzurra. Invece nelle ultime gare l'olandese è stato un fattore importante con prestazioni sempre in crescendo. L'esterno è ancora poco preciso in certe situazioni e tecnicamente può e deve crescere molto, ma non è un caso che nel primo tempo sia stato uno dei pochi a salvarsi. Sempre attento in fase difensiva e unico giocatore sceso in campo con la determinazione giusta.

Chi si è salvato nel brutto tempo del Maradona, è stato sicuramente Federico Dimarco, la terza buona notizia per Inzaghi. Tra i tifosi si era creata un po' di apprensione quando si era capito che il tecnico avrebbe puntato su di lui per sostituire Bastoni. Invece il difensore è stato autore di una gara attenta dal punto di vista difensivo annullando Politano prima e Elmas poi. Nel secondo tempo spesso si è proposto anche davanti coperto da uno strepitoso Perisic. Il ruolo di esterno tutta fascia non è nelle sue corde e si è visto. Ecco perché Inzaghi ha insistito per avere subito Gosens.

Un giocatore che invece va ritrovato e in fretta è Stefan De Vrij. Questa è sicuramente la stagione peggiore per il difensore olandese da quando veste la maglia dell'Inter. L'errore sul rigore concesso al Napoli è solo l'ultimo di una serie che iniziano a diventare tanti e spesso decisivi in negativo. Ci si chiede dove sia finito il vero De Vrij. Forse condizionato dalle voci sul futuro, quello fin qui visto è il lontano parente del muro olandese ammirato in questi anni. Adesso arriva il Liverpool, non c'è occasione migliore che riscattarsi contro uno degli attacchi più forti d'Europa. Se lo augura Inzaghi e se lo augurano tutti i tifosi nerazzurri.