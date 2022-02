Farris: “Segnale al campionato? Come l’Inter ha tenuto in campo. Di Lautaro dico…”

Le parole del vice allenatore di Inzaghi in conferenza stampa

L'Inter pareggia a Napoli e conquista un punto prezioso. Massimiliano Farris, in conferenza stampa, ha commentato la prestazione della squadra: "Soddisfatti? Molto soddisfatti perché la partita si era messa male e poteva creare un danno. Il Napoli ha creato il vantaggio con un rigore che non discutiamo perché è un episodio da Var. Si è acceso il Napoli e il Maradona. Non era facile. Nel secondo tempo abbiamo dimostrato grande carattere contro una squadra forte. Il Napoli è stato costretto ad abbassarsi. Non so se è un pensiero presuntuoso, ma questa squadra è stata criticata per la mancanza di equilibrio e stasera ha dimostrato grande maturità. Segnale importante al campionato? Credo che il segnale è come la squadra ha tenuto in campo. Non eravamo preoccupati quando eravamo a -7 né domani se il Milan dovesse andare avanti. E' un campionato dove lo Spezia vince fuori casa, abbiamo rischiato con il Venezia. Dzeko? Edin è un giocatore che è arrivato questa estate, voluto fortemente per rimpiazzare Lukaku, Giocatore offensivo, grande regista offensivo, sa fare gol. Lautaro ha sofferto, si è sacrificato tantissimo. Quando la fase di non possesso passa dagli attaccanti vuol dire che va bene. Abbiamo dimostrato di essere una grande. Il Napoli ha provato a usare le sue armi migliori, palleggio che ci ha mandato fuori giri. Loro hanno avuto tutta la settimana per prepararla, credo che rafforzi la nostra convinzione. Il Napoli alla fine è calato e noi abbiamo dimostrato di averne un pizzico in più".