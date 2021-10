Inter, il nuovo San Siro si sblocca. Via al cantiere nel 2022: Populous in vantaggio

Dopo l'incontro tra il sindaco di Milano Beppe Sala e Inter e Milan, la questione nuovo stadio sembra essere meno in salita. Dopo mesi di discussione si potrà finalmente passare alla fase esecutiva del progetto. "L’accordo per la costruzione del nuovo San Siro e del distretto extra stadio che recupererà parte del Meazza è stato raggiunto sulla base di tre principi. Inter e Milan realizzeranno il nuovo impianto rispettando «le linee e i volumi contenuti nello studio di fattibilità già stato presentato all’amministrazione». Ci dovrà poi essere la «riconversione dell’area dell’attuale San Siro al fine di sviluppare il progetto del distretto dello sport e entertainment, in un contesto verde». Infine, ed è qui che si sblocca il progetto, i club dovranno costruire la parte extra stadio nel rispetto delle volumetrie stabilite dal piano di governo del territorio", spiega La Gazzetta dello Sport.