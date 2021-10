Stadio Inter, ci siamo! Sala: “Accettate le nostre 3 richieste, ora delibera rapida”

Il sindaco di Milano Beppe Sala su Instagram ha annunciato importanti novità sul nuovo stadio di Inter e Milan

Importanti novità su un tema centrale per il progetto dell'Inter: il nuovo stadio . Così Beppe Sala , sindaco di Milano, sul suo profilo Instagram personale ha dato il via libera al progetto, indicando i prossimi step dopo l'incontro che si è tenuto questa mattina con i rappresentanti di Inter e Milan:

Il secondo punto chiede una riconversione dell’area dell’attuale San Siro al fine di sviluppare il progetto del distretto dello sport e entertainment, in un contesto verde (anche in questo caso come da dossier già presentato). A prescindere dal timing di realizzazione del nuovo stadio, la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali 2026 si svolgerà nell’attuale impianto, come tributo alla sua gloriosa storia.