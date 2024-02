Il Movimento 5 Stelle ha presentato un documento per la richiesta di referendum (che ha ottenuto 700 firme) e chiede una retromarcia da parte dell’amministrazione comunale, mentre il Partito Democratico non ha votato il documento, annunciando pubblicamente la divisione interna, non solo con il M5S ma anche nel suo partito.

“Il Pd è spaccato e l’ha ammesso, dimostrando quanto stiano ancora navigando a vista senza una programmazione né idee comuni. Il centrodestra pensa solo alle casse del Comune ma non ai cittadini che hanno il sacrosanto diritto di uscire di casa e non restare bloccati nel traffico. Non abbiamo progetti migliori per fare crescere Rozzano e non fare uno stadio per ottenere gli oneri? Capisco l’amministrazione che vuole fare cassa ma dal punto di vista ideologico non mi troverà mai d’accordo”.