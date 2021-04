Blooomberg – Inter, Oaktree ad un passo dall’accordo con Suning: dettagli e cifre

Anche Bloomberg si occupa della difficile situazione finanziaria dell'Inter e della possibile svolta a cui sarebbe vicino il club nerazzurro

Marco Macca

Anche Bloomberg si occupa della difficile situazione finanziaria dell'Inter e della possibile svolta a cui sarebbe vicino il club nerazzurro. Secondo la stessa Bloomberg, infatti, Suning sarebbe in trattative avanzate con il fondo americano Oaktree Capital Group, specializzato in strategie di investimento alternative (è il più grande investitore in titoli distressed al mondo ed è uno dei maggiori investitori nel credito al mondo).

In particolare, Suning dovrebbe ottenere da Oaktree un finanziamento di circa 150 milioni di euro. Nell'ultimo mese le parti avrebbero avuto numerosi incontri. In futuro, secondo Secondo Bloomberg, non è affatto escluso che Oaktree diventi azionista di minoranza del club nerazzurro. Anche perché LionRock Capital, che attualmente detiene il 31,05% delle azioni dell'Inter, preme Suning affinché la questione si chiuda il prima possibile:

"Oaktree Capital Group è in trattative avanzate con l'Inter per fornire 150 milioni di euro per sostenere le finanze del club, secondo fonti impegnate nella trattativa. Le società hanno tenuto diversi incontri nell'ultimo mese e un possibile accordo con l'Inter potrebbe portare Oaktree in futuro a diventare azionista di minoranza della squadra. Un rappresentante di Oaktree ha rifiutato di commentare", scrive Bloomberg.

(Fonte: Bloomberg)