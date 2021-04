Nuovo sponsor, lo scudetto aiuta l’Inter: c’è un favorito per il dopo Pirelli

La famiglia Zhang continua nella ricerca: la conquista del titolo potrebbe ingolosire diverse aziende, proseguono i contatti

Secondo Tuttosport, inoltre, l'eventuale conquista dello scudetto potrebbe ulteriormente far gola a diverse aziende: "La questione sarà affrontata in modo risolutivo quando Steven Zhang arriverà in Italia, insieme alla ricerca del nuovo sponsor principale, che sostituirà Pirelli in scadenza al 30 giugno. Il tempo stringe, ma questa negoziazione è agevolata dal primato in classifica: il nome sulla maglia della possibile vincitrice dello scudetto fa gola alle aziende. In corsa c'è Samsung, che è in contatto anche con la Serie A per associare il proprio nome alla nuova sala Var. I discorsi possono proseguire in parallelo visto che si parla di cifre molto diverse".