La nuova proprietà non sarà presente oggi allo stadio a Verona, ma in settimana inizierà a delineare le nuove strategie

"I manager di Oaktree che da sempre seguono il dossier Inter, Alejandro Cano e per la parte legale Katherine Ralph, non saranno allo stadio – ci sarà tempo per applaudire la squadra e prendersi i flash –, ma sarà comunque cruciale la loro presenza nella prossima settimana, importante per la costruzione del club con bandiera americana. Assieme a loro l’italiano Renato Meduri, senior vice president dello stesso “Opportunies Group” in cui lavorano i due colleghi. È l’area flessibile con base a Londra che già da tre anni ha contatti con viale della Liberazione. Non è un caso che il trio di manager del fondo possa entrare nel nuovo Consiglio", specifica La Gazzetta dello Sport.