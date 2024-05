In collegamento dallo studio di Sky Sport, l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato così delle strategie dell’Inter: “L’ Inter ha già aggiunto Taremi e Zielinski alla rosa per la prossima stagione e non ha ceduto nessuno.

E, inoltre, al momento non ci sono segnali di una possibile partenza di qualche big, come invece accaduto la scorsa estate per esempio con Onana”, le sue dichiarazioni in vista del mercato estivo nerazzurro.