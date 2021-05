GdS – Inter, ecco l’offertona per convincere Allegri. “All-in rischioso ma…”

Dopo l'addio di Antonio Conte, l'Inter ci prova per Allegri: ecco i dettagli dell'offerta, secondo La Gazzetta dello Sport

"E come l’anno scorso... Il film è sempre lo stesso: c’è Massimiliano Allegri in cima ai pensieri dell’Inter. Non può non esserci lui, non c’è altra via d’uscita possibile che tentare l’assalto a Max". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito al tentativo nerazzurro per convincere Max Allegri a prendere il posto di Antonio Conte. La Juventus è in vantaggio ma Marotta spera nel sorpasso. "Come? Con un’offerta a due cifre, che mal si sposa con la politica di contenimento dei costi del club, molto di più con l’esigenza di affidare la panchina a un nome di prima fascia".