EDICOLA / CdS: Juve-Inter per Max. Si scatena il derby d’Italia per Allegri

Dopo l'addio di Conte al club nerazzurro parte il toto allenatore: i nerazzurri starebbero provando per l'ex bianconero

Massimiliano Allegriè al centro di una partita tra Juventus e Inter. In prima pagina il Corriere dello Sport parla del prossimo passo dopo l'addio di Conte: "Juve-Inter per Max. Conte, addio da sette mln: si scatena il derby d'Italia per Allegri. Ufficiale l'addio del tecnico leccese. Scatterà una penale se allenerà in Serie A la prossima stagione. Paratici lascia Torino. Lazio, Inzaghi ha firmato nella notte. Il Napoli vira su Spalletti".