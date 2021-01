Inter, panchina a impatto zero: ricambi non all’altezza, un dato preoccupa Conte

L’Inter esce dalla sfida dell’Olimpico contro la Roma con un pareggio e tanti rimpianti: i nerazzurri si sono fatti rimontare nei minuti finali, lasciando sul campo 2 punti che potrebbero rivelarsi fondamentali nella corsa scudetto. Ma quello che è emerso maggiormente è stato il contributo praticamente nullo offerto dai subentrati che, anzichè dare nuova linfa alla squadra, hanno contribuito al recupero dei giallorossi. Una panchina definita da La Gazzetta dello Sport “a impatto zero”.

DATO ALLARMANTE – “L’Inter è una e una sola. Hai voglia a cercare le alternative: non è lì che vinci le partite, non è con loro che fai la differenza. Peggio ancora: la qualità si abbassa, troppo alto il divario tra i titolari e chi c’è dietro. Questo ha raccontato la partita dell’Olimpico. Ma questo sta dicendo tutta la stagione. Bastino i seguenti numeri a confermare la tendenza: dagli ingressi dalla panchina, in questa stagione, l’Inter ha avuto solo quattro reti, meno di Atalanta, Juve, Napoli, Milan e Lazio. C’è di più: contando gol e assist, arriviamo a quota 10 giocate decisive con gli uomini entrati a gara in corso. Ma si badi bene: di queste 10 giocate, solo due sono arrivate da reali seconde linee, ovvero D’Ambrosio (gol a Cagliari) e Darmian (assist col Crotone). Nel conto non è infatti corretto contare i titolari che avevano iniziato la gara fuori, per legittimo e indispensabile turnover. Traduzione: la panchina è a impatto zero“.

SENZA ALTERNATIVE – “Nell’Inter ormai giocano sempre gli stessi. L’Inter è una sola, leggibile negli uomini come fosse una formazione degli anni Ottanta, da ripetere quasi a memoria. Fatto salvo il ruolo di mezzala sinistra e parzialmente quello dell’esterno sinistro, gli altri nove non escono più se non per infortuni e squalifiche“.