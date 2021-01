Inter, 4 le condizioni necessarie per puntare allo scudetto. E senza mercato Conte…

Termina con un pareggio per 2-2 la sfida dell’Olimpico tra Roma e Inter. Tanti i rimpianti per i nerazzurri che, dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio, erano riusciti a ribaltare il risultato, prima di farsi raggiungere nel finale di partita. Un altro mezzo passo falso per gli uomini di Conte, reduci dalla sconfitta contro la Sampdoria e attesa dal big match contro la Juventus. La Gazzetta dello Sport elenca le condizioni necessarier per poter puntare allo scudetto.

4 CONDIZIONI – “Conte non può far altro che compattare ancor di più l’Inter: l’ha fatto a più riprese anche con i

giocatori, ad Appiano, dal post Natale in poi. E il messaggio di ieri dopo il pareggio di Roma è andato ancora una volta in questa direzione. Nella speranza, per l’Inter, che da qui in avanti accadano queste quattro cose, per cullare sogni di gloria: 1) non ci siano infortuni pesanti nei ruoli chiave, leggi Lukaku; 2) la squadra smetta di fare i conti con la paura di vincere, negli scontri diretti; 3) il fattore “una sola partita a settimana” duri il più a lungo possibile, così da procurarsi un reale vantaggio in una possibile volata tricolore; 4) le seconde linee diano finalmente un apporto decisivo alla causa“.

NECESSITA’ E VIRTU’ – “Si apre la dispensa e si pensa alla cena, nulla più. E in dispensa, giusto per intendersi, “rischia” di restare anche uno come Christian Eriksen, il cui addio era stato praticamente ufficializzato prima di Natale. O come Andrea Pinamonti, difficilmente piazzabile non perché manchino le richieste, ma per via di uno stipendio da due milioni netti. […] Conte non può far altro che accettare, purché sia chiaro il seguente messaggio: se scudetto sarà, è perché l’Inter sarà andata oltre le potenzialità dell’organico che allena“.