Parametri zero, Marotta specialista: i colpi in carriera e i prossimi nel mirino

Il fiuto per gli affari di mercato non gli è mai mancato. Negli anni Beppe Marotta si è contraddistinto, tra i vari aspetti, anche per i colpi messi a segno a parametro zero. A Torino ha fatto le fortune della Juventus con l'affare Pogba, ma non solo. Dani Alves, Llorente, Khedira e Pirlo sono solo alcuni dei calciatori messi sotto contratto e che hanno dato inevitabilmente una marcia in più alla squadra, senza intaccare il bilancio.