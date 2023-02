Bergomi: “Inzaghi bravo, ha perso pezzi importanti. Dramma ogni volta che Inter pareggia ma…”

"Inzaghi sta facendo un ottimo percorso. Ha ereditato una squadra che aveva vinto lo scudetto, ma senza pezzi importanti. Ha portato due coppe e si è giocato il campionato alla prima stagione, ha vinto una coppa, è ancora in Champions e in Coppa Italia nella seconda... A Genova l'Inter ha tirato in porta 23 volte, poi pareggi e la colpa è sua, ma non funziona così. Non mi faccio ingannare dal risultato, ci sono troppe critiche per l’Inter. Non dribbla molto purtroppo, deve arrivare sempre attraverso il gioco al gol e non è facile. Io sono per Inzaghi".