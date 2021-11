Inter, Onana e non solo: caccia al parametro zero, tutti i nomi sulla lista

La dirigenza nerazzurra si guarda intorno alla ricerca di possibili occasioni di mercato in vista dell'estate

L'Inter si guarda intorno con grande attenzione sul fronte dei calciatori in scadenza di contratto a giugno: il mercato dei prossimi affari a parametro zero propone diverse opzioni interessanti, e la dirigenza nerazzurra vuole farsi trovare pronta nel caso in cui si palesasse l'occasione giusta. A tal proposito è già stato bloccato André Onana , destinato a raccogliere l'eredità di Handanovic tra i pali della porta interista. Ma il portiere camerunense, secondo La Gazzetta dello Sport, potrebbe non essere l'unico colpo a zero del prossimo mercato estivo nerazzurro:

"Troppi, invece, i corteggiatori per un suo compagno al Gladbach, il centrocampista svizzero Denis Zakaria, uno dei pezzi pregiati della collezione di parametri zero 2022 su cui la Juve è in pole. Molto dipenderà da come finirà la telenovela Brozovic che, teoricamente, potrebbe fare il percorso opposto e firmare per una nuova squadra a inizio anno. Alla fine dei conti, pare avere più chance la tentazione sull'esterno: Jesus Corona, già incubo Champions della Juve e oggetto del desiderio del Milan, lascerà il Porto in scadenza e, pur prediligendo una posizione avanzata, potrebbe adattarsi a laterale nel 3-5-2. Ragionamenti in corso ad Appiano ma, in questa epoca, le posizioni quasi si piegano all'opportunità: se un esteta del 4-3-3 come Insigne si liberasse davvero a zero, come vorrebbero tutti ad Appiano, non gli si troverebbe un posto?".