Inter, Onana conferma il suo sì: respinto anche l’Arsenal, a febbraio la firma

Il portiere camerunense, in scadenza di contratto a giugno con l'Ajax, nella prossima stagione vestirà la maglia nerazzurra

Ormai sembrano non esserci più dubbi: André Onana sarà il prossimo portiere dell'Inter. Il portiere camerunense, in scadenza di contratto a giugno con l'Ajax, è già stato bloccato dalla dirigenza nerazzurra, e non vede l'ora di approdare a Milano. Per La Gazzetta dello Sport non ci sono più dubbi: "Un sì ha un valore, un doppio sì è (quasi) una sentenza. L'Inter sta entrando mani e piedi in una nuova era, nella quale il parametro zero diventa regola e non più eccezione, e per questo aver strappato il portiere del futuro senza pagare un euro di cartellino rallegra tutti".