Mercato Inter, Vidal: “Futuro? Ci pensa il mio agente, al mio rientro si vedrà. Non sono…”

Intercettato dai giornalisti al rientro in Cile per le vacanze natalizie, Arturo Vidal, centrocampista del Barcellona, ha risposto alle domande sulle voci che vogliono l‘Inter in forte pressing su di lui in vista del prossimo mercato di gennaio. Ecco le dichiarazioni dell’ex Juventus:

“Una mia cessione? Non è mio pensiero, men che meno ora che sono in vacanza. Se ne occupa il mio agente. Io sono super tranquillo e felice al Barcellona, poi al mio rientro si vedrà. Non sono io che decido se giocare o meno e in ogni caso aiuto sempre il Barcellona. E la gente conosce il mio valore, questo mi rende tranquillo“.

(Fonte: alairelibre.cl)