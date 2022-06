Inter, pazza idea: Lukaku+Dybala+Lautaro, si può fare? Chiave Dzeko

Inzaghi vuole il ritorno dell'attaccante, ma non vorrebbe rinunciare a Lautaro e Dybala, ormai promesso sposo dell'Inter

Andrea Della Sala

Paulo Dybala è sempre più vicino a essere un giocatore dell'Inter, Lukaku vuole tornare e Inzaghi sta spingendo per tornare ad allenarlo. Ma il tecnico dell'Inter, così come i suoi tifosi, non vuole rinunciare nemmeno a Lautaro.

"Le vie del mercato sono infinite e mai scontate. Per esempio: chi ha detto che in caso di arrivo di Dybala e Lukaku, l’Inter debba per forza rinunciare a Lautaro? Certo, la logica suggerirebbe di monitorare attentamente la situazione, anche perché se l’obiettivo deve essere “abbassare il costo del lavoro” saremmo già in zona rossa, con tre attaccanti da oltre sei milioni netti a stagione di ingaggio, ai quali bisognerebbe aggiungere quelli di Dzeko (5 per l’ultimo anno) e Correa (3,5). Però Lautaro è Lautaro, l’uomo simbolo del nuovo corso, l’attaccante che esce da una stagione costellata di record e con altri due trofei in bacheca. Per i tifosi sarebbe difficilissimo metabolizzare una sua eventuale partenza", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Marotta e Ausilio dovranno trovare una via per poter rendere sostenibile un progetto con un tridente di lusso da un punto di vista tecnico-tattico, ma pure molto pesante a livello di bilancio. La chiave per far quadrare i conti, allora, potrebbe arrivare dall’addio di Edin Dzeko, preso lo scorso anno praticamente a titolo gratuito dalla Roma, ma titolare di un contratto che - al lordo - pesa 9 milioni e 250 mila euro al club. L’età del giocatore rende complessa una cessione, ma non è escluso che qualche top club in Europa possa avere bisogno di un centravanti di riserva di esperienza e affidabilità, qualità che messe insieme portano subito sulle tracce di Dzeko. E chissà, magari pure Edin potrebbe essere tentato da un’avventura extra-continentale, negli Stati Uniti piuttosto che negli Emirati Arabi. Tanti soldi e un ruolo ancora da protagonista potrebbero essere argomenti utili per convincerlo a partire, ma per ora è tutto fermo".

"Paulo è un nome che aiuta a pensare in grande, il possibile ritorno di Lukaku impone quasi l’obbligo di puntare con forza da subito allo scudetto e a una Champions da protagonista. Il tutto, ovviamente, dando per scontata la conferma di Lautaro nel parco attaccanti da consegnare a Inzaghi per la prossima stagione. Una pazza idea per un’Inter che non dovrà più essere pazza, ma dovrà puntare a fare impazzire le difese avversarie, con un assortimento offensivo da top d’Europa. L’Inter ci prova, Lautaro ci crede: tutti insieme a Milano, per un attacco da sogno", chiude Gazzetta.