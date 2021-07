Pedullà: “Inter, orientamento è restare così. Ma fondamentale è rinnovo Lautaro”

Così l'esperto di mercato sui nerazzurri: "L'orientamento è quello di restare cosi, ma il passaggio fondamentale è il rinnovo di Lautaro"

La domanda che la maggior parte dei tifosi dell'Inter si chiedono è se sia soltanto Achraf Hakimi il big sacrificato dal club nerazzurro in questa sessione di mercato. Alfredo Pedullà, giornalista, in collegamento con Sportitalia, ha fatto il punto in casa nerazzurra: "L'orientamento è quello di restare cosi, ma il passaggio fondamentale è il rinnovo di Lautaro: per non ritrovarsi l'anno prossimo nella situazione di Dybala, sarebbe giusto metterci un punto adesso. Lui si aspetta l'aumento, io mi aspetto che l'Inter faccia un passo nelle prossime settimane sul contratto. Se non lo metti a posto, ho la sensazione che più avanti qualcuno possa chiederlo".