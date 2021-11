Perisic: “Rinnovo? Concentrato sul presente, parlerò con la società. Tutto è possibile”

Intervenuto ai microfoni di Mediaset Infinity, Ivan Perisic ha parlato anche del rinnovo di contratto

"Adesso dobbiamo concentrarci sul campionato, tra tre giorni abbiamo una partita tosta fuori casa e c'è ancora una partita a Madrid. Andiamo lì per giocare per il primo posto e fare una bella partita, giocare al Bernabeu fa sempre piacere".

"Non importa, l'importante è che la squadra vinca".

"Sono concentrato sul presente. Parliamo con la società, non lo so, tutto è possibile. Vedremo nelle prossime settimane ma dobbiamo essere concentrati fino a gennaio, questo serve anche per il futuro".