Mercato, il futuro di Perisic è già deciso? “Avrebbe detto all’Inter di voler…”

"Ivan sta facendo cose straordinarie insieme ai suoi compagni l'ho sempre ammirato da avversario e ora lo alleno è una grande risorsa e la società sa come la penso". Così ieri sera Simone Inzaghi su Ivan Perisic , grandissimo protagonista della vittoria sullo Shakhtar ma in assoluto di tutta la prima parte di stagione dell'Inter. Ma qual è al momento la situazione in merito ad un suo possibile rinnovo? Lo spiega La Gazzetta dello Sport: "Il croato attualmente guadagna 5 milioni, ma il problema non sembra economico. Avrebbe detto che a fine stagione vuole cambiare aria e questo fa pensare che abbia già l'accordo con un altro top club .

Ora la palla passa a Marotta e Ausilio. Perché se esiste anche solo una possibilità di rinnovargli il contratto, va perseguita in ogni modo. Certo, senza farsi prendere per il collo ma anche tenendo conto che se Ivan il Terribile saluterà a fine stagione poi ci sarà da fare un discreto investimento per trovare un sostituto all'altezza. Con tutto il rispetto, Kostic e Bensebaini (i profili su cui hanno messo gli occhi gli uomini mercato) a Perisic in questo momento non prendono nemmeno la targa. Vero che Dimarco sta facendo molto bene ed è un jolly prezioso anche per la difesa, ma una freccia come il croato può fare la differenza per qualche anno ancora".