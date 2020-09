BILD – Perisic, adesso il Bayern accelera. Rummenigge si sta occupando di…

Prima di poter comprare i rinforzi voluti da Conte, l’Inter deve vendere e cercare di piazzare i prestiti di ritorno ad Appiano Gentile. Tra questi c’è anche il fresco vincitore della Champions League col Bayern Ivan Perisic. Il club bavarese vuole comprare a titolo definitivo l’esterno e sta trattando con l’Inter i termini dell’affare.

Secondo quanto riporta la Bild, il tecnico del Bayern Flick vuole 4 esterni di livello per la prossima stagione ed è il presidente dei tedeschi Rummenigge a trattare direttamente con l’Inter il cartellino di Perisic. I primi contatti cono già avvenuti e il Bayern è ottimista perché il club nerazzurro vuole vendere per poi ributtarsi sugli obiettivi di mercato. C’è ancora però distanza per quanto riguarda lo stipendio del calciatore che all’Inter percepiva 11 milioni lordi l’anno e ne ha chiesti 20 per firmare cl Bayern.

Fino a poco tempo fa il futuro di Ivan Perisic era ancora incerto, ma ora si sta muovendo qualcosa. Del croato ha hanno impressionato le prestazioni soprattutto in CL. E Flick più di tutti vuole tenerlo. Il Bayern spera di definire l’operazione. L’Inter non è interessata a riaverlo.