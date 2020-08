Inter, il tesoretto passa anche dagli esuberi. Perisic può tornare al Bayern, altri tre in vendita

Non solo Brozovic e Skriniar tra i possibili partenti in casa Inter. Il club nerazzurro, per poter puntare a un top player a centrocampo, può contare anche sui giocatori in prestito di rientro.

“Non va sottovalutato neanche il potenziale tesoretto che l’Inter può garantirsi piazzando gli esuberi, il vero problema semmai è che finora sono arrivate solo richieste di prestito. Perisic può tornare al Bayern e portare in dote 15 milioni, più o meno quello che l’Inter conta di ottenere anche da Nainggolan (Cagliari?), Vecino (Premier?), Joao Mario (Portogallo?). Liquidità fondamentale per sedersi al tavolo col Chelsea e fare all-in su Kanté. A quel punto toccherà a Conte fare ciò che sa fare meglio: vincere”, spiega La Gazzetta dello Sport.