Scamacca, il West Ham non molla. Piano B Inter: sondaggio per Beto per sbloccare l’italiano

"L’Inter non può farsi trovare impreparata. E così ha diretto le sue pedine in direzione Udine. Il portoghese ha una valutazione inferiore rispetto a Scamacca. È un messaggio ai londinesi: occhio, c’è un’alternativa. Ma non è solo uno una manovra per abbassare il prezzo. Beto all’Inter piace davvero. È l’unico profilo attualmente in Serie A valutabile, per caratteristiche tecniche e compatibilità economica. È un piano B concreto, insomma: se per Scamacca quei 5 milioni di distanza risultassero insormontabili, Beto scatterebbe in pole. Oggi però non siamo a quel punto. Per due motivi. Il primo: Scamacca è il favorito di Inzaghi, almeno il primo dopo il no della società su Alvaro Morata, sul quale l’allenatore aveva espresso il gradimento totale. Secondo motivo: lo stesso attaccante spinge per raggiungere Milano e l’ha confidato a chi gli sta vicino. Non sfugga un particolare: l’Inter è una squadra molto italiana, aspetto che non può non far piacere a un giocatore del nostro Paese, a maggior ragione se nel giro della Nazionale come Scamacca. Restano quei 5 milioni da limare. Sensazioni? All’inizio della prossima settimana il momento della verità", aggiunge Gazzetta.