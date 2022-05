La doppia missione di Pinamonti: convincere Inter e mercato. Gli scenari futuri

L'attaccante di scuola nerazzurra, protagonista di un'ottima stagione con l'Empoli, venerdì torna a San Siro da avversario

Fabio Alampi

Venerdì sera sarà lui l'elemento più atteso: capocannoniere stagionale dell'Empoli con 12 gol, ma anche prodotto del settore giovanile dell'Inter (club ancora proprietario del suo cartellino) e dichiarato tifoso nerazzurro. Per Andrea Pinamonti la sfida di San Siro non sarà come tutte le altre: il ritorno a San Siro, l'abbraccio con i suoi ex compagni di squadra, un genuino ritorno a casa per un ragazzo di 22 anni che sogna di tornare a indossare i colori che ha sempre amato. Ma proprio questo suo passato interista lo ha fatto finire da settimane al centro delle polemiche dei tifosi del Milan, nate dopo le dichiarazione rilasciate al termine del match contro il Napoli, nel quale segnò una doppietta decisiva ("Spero che questa doppietta possa rivelarsi importante per aiutare l’Inter a vincere di nuovo lo scudetto").

Contro polemiche e insinuazioni

Polemiche sterili, insinuazioni che lasciano il tempo che trovano. Repubblica non ha dubbi sulla professionalità di Pinamonti: "Va bene che si professa tifoso interista. Ma in campo venerdì indosserà la maglia dell'Empoli, la squadra che finalmente lo sta lanciando davvero. In questo campionato ha segnato 12 reti, in una stagione in crescendo. E c'è da scommettere che vorrà mettersi in mostra per quel che vale, anche a costo di dare un dispiacere alla squadra che a nemmeno 22 anni lo ha reso campione d'Italia, seppur da panchinaro".

Tra esigenze di campo e di bilancio

"Pinamonti, insieme agli ancor più giovani Satriano ed Esposito, fa parte di una leva di giovani punte interiste probabilmente destinate a essere sacrificate a logiche di mercato, prima o dopo. Difficile dire chi quest'estate saluterà definitivamente, chi sarà invece destinato a partire per un nuovo prestito e chi invece farà ritorno alla Pinetina. Molto dipenderà dalle offerte che il club nerazzurro riceverà per i propri baby talenti. D'altra parte, si sa, la coperta è corta e tenere tutti in rosa non si può. Se l'Inter non vuole perdere i big - Lautaro, Skriniar, Brozovic, Barella e Bastoni su tutti - fatalmente dovrà sacrificare qualche giovane. Già ma quali? E a che prezzo? Il cartellino di Pinamonti è quotato all'Inter almeno 20 milioni più bonus. Il giocatore piace senz'altro al Torino, forse al Sassuolo e sembra abbia estimatori anche in Francia e Germania".