Sport – Pjanic vuole l’Italia. Inter e Juve pronte: due le ipotesi per riportarlo in A

Il centrocampista del Barça non vuole rimanere in blaugrana e spera nel ritorno in Italia, Inter e Juve provano ad accontentarlo

Andrea Della Sala

Dopo una sola stagione Miralem Pjanic potrebbe già tornare in Serie A e lasciare il Barcellona. Il regista bosniaco non ha trovato grande continuità in blaugrana e così pensa a cambiare maglia nella prossima stagione. Oltre ai sondaggi dalla Premier, in pole position per l'ex bianconero ci sono proprio la Juve e l'Inter. Secondo quanto si legge su Sport la Juve sarebbe ben intenzionata nel riprenderlo in squadra e il club nerazzurro lo vedrebbe benissimo nel centrocampo di Simone Inzaghi.

Pjanic si sta guardando intorno, se Koeman rimarrà alla guida dei blaugrana difficilmente il bosniaco rimarrà in blaugrana. Il Chelsea ha provato a mettersi in contatto con il suo entourage, ma Pjanic vuole tornare in Italia, dove ha fatto vedere tutte le sue qualità. La prima opzione sarebbe il ritorno alla Juve, dove ritroverebbe Allegri che gli ha sempre assegnato un ruolo primario in mezzo al campo. Ma, secondo Sport, non è da escludere anche l'ipotesi Inter. Il club nerazzurro sta cercando di cedere qualche pedina e il bosniaco sarebbe l'elemento perfetto per inserire qualità in mediana.

Difficile che possa esserci una cessione a titolo definitivo, visto che lo scorso anno Pjanic era passato al Barcellona per 60 milioni di euro. Le uniche opzioni percorribili possono essere quella del prestito con diritto di riscatto oppure attraverso alcuni scambi. Il Barça stima Bentancur e De Ligt, ma anche in casa Inter potrebbero esserci alcune pedine gradite alla dirigenza blaugrana.