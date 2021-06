Inter, anche Lautaro via? Già scelto il nome che prenderà il suo posto

L'indiscrezione sulla possibile manovra per l'attacco nerazzurro arriva direttamente da Sport Mediaset

Fin qui non ci sono pretendenti serie, ma Lautaro Martinez potrebbe lasciare l'Inter nel corso della prossima estate. Con la cessione dell'argentino l'Inter si garantirebbe una cospicua plusvalenza per sistemare il bilancio insieme all'ormai probabile addio di Achraf Hakimi. Ma i nerazzurri, nel caso in cui si palesasse tale scenario, non vogliono farsi trovare impreparati ed hanno già messo nel mirino il possibile sostituto del Toro.