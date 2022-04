MD – L’Inter fa sul serio per Pjanic. Primi sondaggi, è Marotta a spingere per l’ex Juve

L'Inter cerca un rinforzo di qualità in mezzo al campo e avrebbe messo gli occhi sull'ex giocatore di Juve e Barcellona

"Il club nerazzuro è interessato a Pjanic e ha come principale garante Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter . Marotta è innamorato del gioco di Pjanic fin dai tempi della Juventus. Infatti, quando era alla Roma, è stato in prima linea nella firma di Pjanic per la Juve. Per concretizzare il suo arrivo all'Inter , l'Inter libererà Arturo Vidal, che il 22 maggio compirà 35 anni. Il centrocampista cileno ​​non rientra nei piani di Simone Inzaghi. Nonostante l'Inter avesse un'opzione per prolungare il contratto in scadenza il 30 giugno, il club ha già deciso che non lo rinnoverà e il suo posto in rosa andrebbe a Pjanic. Sarà necessario che Inter e Barça raggiungano un accordo per il trasferimento del bosniaco", chiude il portale spagnolo.