Inter, Conte cambia idea e spiazza tutti, Eriksen play: un segnale e una prospettiva

l’allenatore nerazzurro ha spiegato che Eriksen giocherà da play. Davanti alla difesa. Ha spiazzato tutti perché a novembre, lo stesso tecnico di fronte a quella ipotesi aveva detto: “La dote di Christian è il tiro e se gliela togli mettendolo davanti alla difesa, finisci per snaturarlo”. Però ha avuto modo di provare il giocatore davanti alla difesa e nell’intervista rilasciata a Rai Sport ha anche detto di aspettarsi molto dal centrocampista accendendo la curiosità di tutti.

Per questo il Corriere dello Sport parla di ‘fulmine a ciel sereno’. Conte ha in pratica cambiato completamente idea. “S arebbe curioso capire come sia arrivato a questa inversione di rotta, in meno di due mesi. Ieri lo ha caricato. In passato, invece, era stato spesso freddo nei suoi confronti, quasi infastidito. Di sicuro non aveva gradito certe dichiarazioni del giocatore, rese quando era in ritiro con la sua nazionale. Quello di oggi, quindi, potrebbe essere davvero un nuovo inizio per l’avventura nerazzurra di Eriksen. E chissà che non determini una svolta anche nella stagione dell’Inter”, ha scritto il quotidiano sportivo.