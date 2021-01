VIDEO / Conte: “L’Inter vuole andare avanti in Coppa Italia. Con la Fiorentina sarà tosta”

Alla vigilia della sfida di Coppa Italia, Antonio Conte ha detto la sua rispetto alla gara con la Fiorentina e alle aspettative nei confronti dei suoi uomini. «Sarà una gara tosta e impegnativa. Anche perché i viola non stanno esprimendo i loro valori veri in campionato perché hanno una rosa di ottimi giocatori e buona organizzazione. Dovremo fare un’ottima partita ed essere più bravi di loro se vogliamo andare avanti. Noi vogliamo andare avanti in questa competizione quindi cercheremo di essere più bravi», ha spiegato il mister.